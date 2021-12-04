В правительство скоро будет внесен проект закона о Российском Красном Кресте - Мурашко

13:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проект федерального закона о Российском Красном Кресте, который определяет особый правовой статус организации, вскоре будет внесен на рассмотрение в правительство, а после - в Государственную думу. Об этом в субботу сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко по итогам рабочей встречи с президентом Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) Франческо Рокка.



"Минздравом России во взаимодействии с Российским Красным Крестом разработан проект федерального закона "Об общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест", определяющий ее особый правовой статус. В настоящее время законопроект дорабатывается в рамках согласования с федеральными органами исполнительной власти и скоро будет внесен в правительство и далее в Государственную думу. Кроме того, финансирование организации включено в проект федерального бюджета", - приводит слова министра пресс- служба Минздрава.



Мурашко также напомнил, что история Российского общества Красного Креста насчитывает уже более 154 лет, и сейчас организация значительно обновляется, в частности при активной поддержке государства. В пресс-службе добавили, что на встрече стороны обсудили широкий спектр вопросов международного гуманитарного сотрудничества, в том числе в условиях пандемии коронавируса.



