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В Западный военный округ переданы боевые знамена частей отстоявших Москву в 1941 году

12:15 05.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Исторические боевые знамена 12 воинских частей, сражавшихся на рубежах обороны Москвы зимой 1941 года, передали в Западный военный округ, передает корр. ТАСС с места события.

Мероприятие состоялось на Соборной площади Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации в подмосковной Кубинке под руководством заместителя министра обороны РФ - начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Героя России генерал-полковника Геннадия Жидко.

"В соответствии с решением министра обороны Российской Федерации мы торжественно передаем 12 исторических боевых знамен соединений и воинских частей, участвовавших в разгроме немецких полчищ, в субъекты Российской Федерации, расположенные на территории Западного военного округа", - заявил замминистра.

По его словам, на месте, где проходила торжественная церемония, держали оборону и перешли в наступление бойцы и офицеры 5-й и 33-й армий под руководством генерал- лейтенанта Леонида Говорова и генерал-лейтенанта Михаила Ефремова. "В тяжелые годы боевые знамена поднимали в атаку тысячи солдат, матросов и офицеров Красной Армии и Военно- морского Флота. <…> Сегодня в строю - солдаты и офицеры 1-й танковой армии, деды которых под руководством генерала Катукова героически сражались в битве за Москву", - заявил он.

Как отметил Жидко, работа по передаче исторических боевых знамен на этом не завершается. "В течение следующего года боевые реликвии будут переданы представителям стран СНГ и стран антигитлеровской коалиции", - сообщил он.


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