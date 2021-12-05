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В случае конфликта РФ и Украины ЕНП призывает свернуть проект "Северный поток - 2"

13:10 05.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава ведущей фракции Европарламента - Европейской народной партии (ЕНП) - Манфред Вебер призвал свернуть проект "Северный поток - 2" в случае вооруженного конфликта между Россией и Украиной. С таким заявлением он выступил в опубликованном в воскресенье интервью газете "Бильд ам зонтаг".

Вебер утверждает, что якобы "угроза для Украины в свете недавнего развертывания российских войск на границе реальна". "Эта ситуация вызывает очень большую обеспокоенность, не исключена эскалация конфликта на востоке Украины", - считает он. По мнению Вебера, сложившаяся обстановка является "испытанием для НАТО и западного сообщества".

Евродепутат высказал мнение, что "Североатлантический альянс дал ясно понять, что российская акция против Украины будет иметь высокую цену". Вебер призвал новую правящую коалицию Германии (Социал-демократическая партия Германии, "зеленые" и либералы) четко назвать эту "цену". По его мнению, если Россия применит оружие в регионе, то в таком случае "газопроводу "Северный поток - 2" конец, [его] ввод в эксплуатацию исключен".

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