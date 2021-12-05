Предполагаемый виновник поджога в школе задержан полицией во Владикавказе
16:25 05.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Сотрудники отдела полиции №3 УМВД России по Владикавказу задержали и доставили в отдел полиции местного жителя 1965 г. р., подозреваемого в поджоге подсобного помещения под лестничной площадкой школы № 48. По предварительным данным, 57-летний мужчина, работающий в учебном заведении завхозом, совершил поджог на почве личной неприязни к одному из работников школы", - говорится на сайте "МВД Медиа".
Полицейские выясняют все причины и обстоятельства произошедшего, после проведения соответствующих экспертиз следователями МВД по Республике Северная Осетия-Алания будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.
НОВОСТИ
- 16:30 05.12.2021
- У 9 граждан, вернувшихся в РФ из ЮАР выявлен положительный ПЦР-тест
- 15:20 05.12.2021
- На предрождественском корпоративе в Осло около 120 человек заразились коронавирусом
- 15:10 05.12.2021
- Для обсуждения иранского атома в США направятся глава Минобороны Израиля и "Моссада"
- 14:40 05.12.2021
- Из-за нарушений границы военному атташе Украины в Белоруссии вручена нота протеста
- 14:30 05.12.2021
- На круизном лайнере в США зафиксирована вспышка ковида
- 13:20 05.12.2021
- В сирийском Эт-Танфе подверглась атаке военная база США - СМИ
- 13:10 05.12.2021
- В случае конфликта РФ и Украины ЕНП призывает свернуть проект "Северный поток - 2"
- 12:30 05.12.2021
- Из-за положительного теста на ковид одного из сотрудников закрыли парламент Австралии - СМИ
- 12:15 05.12.2021
- В Западный военный округ переданы боевые знамена частей отстоявших Москву в 1941 году
- 11:20 05.12.2021
- Посол США в РФ жалуется на проблемы с получением российских виз для дипломатов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать