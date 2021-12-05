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Предполагаемый виновник поджога в школе задержан полицией во Владикавказе

16:25 05.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники полиции во Владикавказе задержали предполагаемого виновника поджога в школе, сообщается на сайте "МВД Медиа".

"Сотрудники отдела полиции №3 УМВД России по Владикавказу задержали и доставили в отдел полиции местного жителя 1965 г. р., подозреваемого в поджоге подсобного помещения под лестничной площадкой школы № 48. По предварительным данным, 57-летний мужчина, работающий в учебном заведении завхозом, совершил поджог на почве личной неприязни к одному из работников школы", - говорится на сайте "МВД Медиа".

Полицейские выясняют все причины и обстоятельства произошедшего, после проведения соответствующих экспертиз следователями МВД по Республике Северная Осетия-Алания будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.



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