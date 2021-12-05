У 9 граждан, вернувшихся в РФ из ЮАР выявлен положительный ПЦР-тест
16:30 05.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Среди лиц, прибывших из ЮАР, положительный ПЦР-тест на коронавирус выявлен уже у 9 граждан России, ранее размещенных в обсерваторе. Все они госпитализированы, находятся под медицинским наблюдением. Штаммовая принадлежность коронавируса устанавливается", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 3 и 4 декабря специалисты санитарно- карантинного контроля провели все необходимые мероприятия на рейсах из ЮАР и Эфиопии.
"На рейсе из Эфиопии находилось 58 пассажиров непосредственно из Южно-Африканской Республики, работу с ними вели специалисты санитарно-карантинного контроля Роспотребнадзора и психологическая служба МЧС России. Для граждан организовано экспресс-тестирование в аэропорту, они размещены в обсерваторе, ежедневно проходят ПЦР- тестирование", - добавили в ведомстве.
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