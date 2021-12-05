«Русская Медиагруппа» обсудила решение проблемы загрязнения водоёмов

18:57

Фото пресс-службы Русской медиагруппы



5 декабря прошёл круглый стол Зелёная инициатива «Русской Медиагруппы». В рамках Международного Форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ спикеры обсудили вопрос загрязнения водоёмов пластиком.

Форум посетили различные представители общества: председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов, глава пресс-службы Coca-Cola HBC Россия Ирина Лазукова, международный эколог Станислав Юрченко, поп-исполнитель Юлия Савичева и многие другие.

Попадание пластика в пресные водоёмы стала одной из главных тем для обсуждения в нынешнее время. В свою очередь «Русская Медиагруппа» поставила перед собой задачу рассказать обществу о последствиях данной проблемы, а также внести посильный вклад в дело очищения водных объектов. Спикеры «зелёной инициативы» пришли к единому мнению о том, что сохранить водоёмы в чистоте поможет только осведомлённость людей в правильной утилизации пластиковых отходов.

«Здесь собрались представители разных направлений, крупный бизнес, парусный спорт, музыкальная индустрия и индустрия красоты, экологи — и все они могут повлиять на аудиторию, — резюмировал управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников. — Мы говорим не просто об образовании, а о борьбе за право почувствовать себя Цивилизацией. И именно необходимость очищения водоёмов от пластика предлагаем сделать центральной темой "зелёной инициативы" музыкальной индустрии в будущем году».

Холдинг «Русская Медиагруппа» включает в себя 5 радиостанций: «Русское Радио», «Хит FM», MAXIMUM, DFM, а также Радио Monte Carlo и телеканал RU.TV. Суммарный охват радиостанций группы по стране достигает свыше 33,3 млн слушателей ежемесячно, а у телеканала – 30,8 млн телезрителей.