ЦБ предложил ввести обязательную сумму возврата похищенных со счетов средств
10:20 06.12.2021 Источник: РБК
Банк России планирует определить сумму денежных средств, которую банки должны возвращать клиентам-физлицам, ставшим жертвами мошенников, в упрощенном порядке, следует из материалов ЦБ о планах внести изменения в 161-ФЗ «О национальной платежной системе». Они были разосланы участникам банковского рынка от имени директора департамента информационной безопасности ЦБ Вадима Уварова.
«Основными предпосылками для внесения изменений в закон являются: наблюдаемая картина по доле возврата денежных средств клиентам, необходимость существенной модернизации механизма противодействия хищению денежных средств и возврата списанных со счетов клиентов денежных средств», — отмечал Уваров. За третий квартал 2021 года мошенники похитили у банковских клиентов путем несанкционированных денежных переводов 3,2 млрд руб., при этом банки вернули клиентам только 7,7% похищенных средств, или меньше 250 млн руб. РБК
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