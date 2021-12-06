Бутина просит Роскомнадзор и Генпрокуратуру проверить организацию «Сорок сороков»
18:40 06.12.2021
Депутат Госдумы РФ Мария Бутина направила главе Роскомнадзора Андрею Липову и генпрокурору РФ Игорю Краснову запросы с просьбой проверить православное движение «Сорок сороков».
Как сказано в запросах, скрины которых Бутина опубликовала в своем телеграм-канале, к ней обратился некий гражданин Татаренков. Он сообщил, что движение «Сорок сороков» в своих соцсетях делает публикации «на тему ложных выводов о вакцинации против коронавируса, которые могут повлечь за собой тяжелые последствия для здоровья граждан».
Бутина в запросах просит провести проверку данной информации и, в случае необходимости, принять меры. znak.com
НОВОСТИ
- 18:00 06.12.2021
- Комитет Госдумы отклонил поправку Нарусовой о переименовании губернатора Петербурга в мэры
- 17:32 06.12.2021
- Индия подписала соглашение с Россией о совместном производстве автоматов Калашникова
- 17:18 06.12.2021
- «Земляне» заинтриговали фанатов, выложив видео с репетиции нового выступления
- 17:12 06.12.2021
- Володин предложил продумать меры поддержки частных приютов для животных
- 17:00 06.12.2021
- Папа Римский сообщил, что встреча с патриархом Кириллом прорабатывается и скоро состоится
- 16:32 06.12.2021
- Суд Ливии вернул Халифе Хафтару право баллотироваться на пост президента - ТВ
- 16:12 06.12.2021
- В США создали жвачку от COVID-19
- 16:00 06.12.2021
- Президент Австрии привел к присяге нового канцлера Карла Нехаммера
- 15:32 06.12.2021
- Применение устройства для эвтаназии одобрили в Швейцарии
- 15:12 06.12.2021
- РФ и Индия будут противостоять любым попыткам подменить АСЕАН блоковыми форматами - Лавров
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать