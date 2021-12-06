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НОВОСТИ

Бутина просит Роскомнадзор и Генпрокуратуру проверить организацию «Сорок сороков»

18:40 06.12.2021

Депутат Госдумы РФ Мария Бутина направила главе Роскомнадзора Андрею Липову и генпрокурору РФ Игорю Краснову запросы с просьбой проверить православное движение «Сорок сороков».

Как сказано в запросах, скрины которых Бутина опубликовала в своем телеграм-канале, к ней обратился некий гражданин Татаренков. Он сообщил, что движение «Сорок сороков» в своих соцсетях делает публикации «на тему ложных выводов о вакцинации против коронавируса, которые могут повлечь за собой тяжелые последствия для здоровья граждан».

Бутина в запросах просит провести проверку данной информации и, в случае необходимости, принять меры. znak.com

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