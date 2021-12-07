Новые санкции США против России предполагают ограничение обмена валют - Bloomberg
09:00 07.12.2021 Источник: Газета.Ru
США и Евросоюз рассматривают возможность ввести санкции, которые предполагают ограничения обмена валют, если Россия «нападет» на Украину, передает Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с обсуждениями этого вопроса.
По их информации, под ограничения могут попасть крупнейшие банки РФ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Также в числе наиболее вероятных ограничений может оказаться конвертация рублей в доллары и другие иностранные валюты, в том числе евро и фунты стерлингов. Кроме того, Запад рассматривает вариант того, чтобы ограничить возможность инвесторов приобретать российские долговые обязательства на вторичном рынке.
Как пишет агентство, наиболее радикальным решением со стороны Соединенных Штатов и ЕС было бы запретить России доступ к системе финансовых платежей SWIFT, однако это бы нанесло ущерб рядовым гражданам.
«Поэтому чиновники более склонны преследовать способность России конвертировать рубли в доллары, евро или британские фунты», — говорится в сообщении. Газета.Ru
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