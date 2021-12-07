0
0
155
НОВОСТИ

Новые санкции США против России предполагают ограничение обмена валют - Bloomberg

09:00 07.12.2021 Источник: Газета.Ru

США и Евросоюз рассматривают возможность ввести санкции, которые предполагают ограничения обмена валют, если Россия «нападет» на Украину, передает Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с обсуждениями этого вопроса.

По их информации, под ограничения могут попасть крупнейшие банки РФ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Также в числе наиболее вероятных ограничений может оказаться конвертация рублей в доллары и другие иностранные валюты, в том числе евро и фунты стерлингов. Кроме того, Запад рассматривает вариант того, чтобы ограничить возможность инвесторов приобретать российские долговые обязательства на вторичном рынке.

Как пишет агентство, наиболее радикальным решением со стороны Соединенных Штатов и ЕС было бы запретить России доступ к системе финансовых платежей SWIFT, однако это бы нанесло ущерб рядовым гражданам.

«Поэтому чиновники более склонны преследовать способность России конвертировать рубли в доллары, евро или британские фунты», — говорится в сообщении.  Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:00 07.12.2021
Украина просит у США часть вооружений, предназначавшихся до этого Афганистану - СМИ
0
0
09:32 07.12.2021
Штамм «Омикрон» может оказаться живой вакциной - вирусолог
0
73
09:20 07.12.2021
Право НАТО на расширение в Госдепе объяснили политикой «открытых дверей»
0
92
09:05 07.12.2021
Решение США о бойкоте Олимпиады является "политической манипуляцией" - посольство КНР
0
119
22:40 06.12.2021
Папа Римский Франциск считает анахронизмом документ ЕС о рекомендации про "Рождество"
0
631
22:00 06.12.2021
США решили устроить дипломатический бойкот Олимпиады в КНР
0
622
21:20 06.12.2021
ЕСПЧ постановил не выдворять мигрантов, находящихся в Польше и обратившихся в суд
0
618
20:40 06.12.2021
США рассматривают введение санкций против РФ из-за ситуации с Украиной - CNN
0
666
20:00 06.12.2021
Первая в Европе женщина - командир МКС начала подготовку к полету в России
0
691
19:20 06.12.2021
Белоруссия вводит контрсанкции по отношению к ряду государств
0
730

Возврат к списку