Новая Зеландия вслед за США отказались отправлять дипломатов на Олимпиаду в Китай

10:05 Источник: Эхо Москвы

Власти Новой Зеландии вслед за США отказались отправлять дипломатов на Олимпиаду в Пекине. В новозеландском правительстве это объяснили коронавирусными ограничениями и утверждают, что уведомили Китай еще в октябре.

Однако публичным решение стало только теперь, после того как США накануне вечером объявили о дипломатическом бойкоте Пекинской Олимпиады.

В Вашингтоне это связали со зверствами в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Китайский МИД назвал бойкот оскорблением всех китайцев и пригрозил ответными шагами. Эхо Москвы