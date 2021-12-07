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Новая Зеландия вслед за США отказались отправлять дипломатов на Олимпиаду в Китай

10:05 07.12.2021 Источник: Эхо Москвы

Власти Новой Зеландии вслед за США отказались отправлять дипломатов на Олимпиаду в Пекине. В новозеландском правительстве это объяснили коронавирусными ограничениями и утверждают, что уведомили Китай еще в октябре.

Однако публичным решение стало только теперь, после того как США накануне вечером объявили о дипломатическом бойкоте Пекинской Олимпиады.

В Вашингтоне это связали со зверствами в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Китайский МИД назвал бойкот оскорблением всех китайцев и пригрозил ответными шагами.  Эхо Москвы

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