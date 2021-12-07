Почти 12 млн россиян получили маткапитал с 2007 года - Котяков

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Материнский капитал с начала реализации программы в 2007 году получили почти 12 млн россиян, сообщил во вторник министр труда и социальной защиты Антон Котяков на правительственном часе в Государственной думе.

"С прошлого года по поручению президента материнский капитал выдается на первого ребенка. За неполные два года материнский капитал предоставлен почти на 1 млн первых детей. Всего с начала реализации программы материнский капитал получили почти 12 млн наших граждан", - сказал он.