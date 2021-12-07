РФ никогда ни на кого не собиралась нападать - Песков

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия никогда не собиралась ни на кого нападать, но у страны есть свои озабоченности и красные линии. Об этом заявил во вторник журналистам пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия никогда ни на кого не собиралась нападать. Но у нас есть свои озабоченности, есть свои красные линии", - подчеркнул он.