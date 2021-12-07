ЕСПЧ начал получать иски граждан в связи с изменением климата - судья
15:12 07.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) начал принимать к рассмотрению иски граждан в связи с изменением климата. Об этом во вторник на семинаре в Верховном суде РФ сообщил избранный судья ЕСПЧ от России Михаил Лобов.
"ЕСПЧ начал получать новое поколение жалоб. Эти жалобы касаются климатических изменений, которые происходят на нашей планете в результате индустриальной деятельности... Группа португальских активистов подала заявление против 33 государств, которые, с их точки зрения, не выполнили обязательств по поводу эмиссии газов, приводящих к парниковому эффекту. Это жалоба революционного характера, до сих пор таких жалоб не подавалось", - сказал Лобов.
Судья отметил, что экологическая повестка всегда занимала значительное место в работе ЕСПЧ. "На данный момент ЕСПЧ вынес около 300 решений в области экологии", - заявил он.
Согласно позиции судьи, такие иски являются актуальными, но пока не имеют специально прописанного правового основания, относительно создания которого ведется дискуссия.
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