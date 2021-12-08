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НОВОСТИ

Ушаков заявил, что "даже речи не было" о якобы возможности отправки войск РФ на Украину

09:00 08.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что "даже речи не было" о якобы возможности отправки войск РФ на Украину.

"Об этом даже речь не шла, как отправлять войска на Украину, что это - какое-то вторжение или что? Даже речи не было об этом", - ответил Ушаков на вопрос журналистов, сказал ли российский лидер Владимир Путин президенту США Джо Байдену в ходе их переговоров, что Россия не планирует и не будет отправлять войска на Украину.

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