США и РФ находятся на начальной стадии переговоров по контролю над вооружениями - Нуланд
09:05 08.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия и США все еще находятся на начальной стадии в том, что касается переговоров по контролю над вооружениями в связи с современными российскими разработками. Такое мнение высказала во вторник заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, выступая в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США на слушаниях, посвященных отношениям между Вашингтоном и Москвой.
Россия, по ее словам, продолжает "создавать новые современные виды вооружений, такие как гиперзвуковые, которые находятся за рамками любого режима контроля над вооружениями". "Мы все еще находимся на начальной стадии в попытке вернуться к контролю над вооружениями, чтобы попытаться уменьшить угрозу от этого оружия и попытаться справиться с неравенством и проблемами [в сфере вооружений]", - сказала Нуланд, которая занимает третий по значимости пост в иерархии Госдепартамента США.
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