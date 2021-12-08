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НОВОСТИ

Рекордный суточный прирост заразившихся коронавирусом зафиксирован во Франции

10:00 08.12.2021 Источник: Эхо Москвы

Во Франции зафиксирован рекордный суточный прирост заразившихся коронавирусом — 59 тысяч новых случаев. При этом власти не рассматривают возможность введения локдауна или комендантского часа. Премьер-министр Жан Кастекс объявил, что с 15 декабря в стране начнется вакцинация детей в возрасте от 5 до 11 лет.  Эхо Москвы

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