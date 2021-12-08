Рекордный суточный прирост заразившихся коронавирусом зафиксирован во Франции

10:00 Источник: Эхо Москвы

Во Франции зафиксирован рекордный суточный прирост заразившихся коронавирусом — 59 тысяч новых случаев. При этом власти не рассматривают возможность введения локдауна или комендантского часа. Премьер-министр Жан Кастекс объявил, что с 15 декабря в стране начнется вакцинация детей в возрасте от 5 до 11 лет. Эхо Москвы