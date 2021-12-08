Читатели "Тайм" выбрали президента Бразилии человеком года
10:05 08.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Бразилии Жаир Болсонару был выбран человеком года читателями журнала "Тайм". "Бразильский президент Жаир Болсонару выиграл награду "человек года" в 2021 году согласно опросу читателей", - написал журнал во вторник.
Из более чем 9 млн участвовавших в опросе читателей "Тайм" за бразильского лидера проголосовали 24% респондентов. Второе место занял бывший президент США Дональд Трамп - за него отдали свои голоса 9% опрошенных.
На третьем месте расположились медицинские работники, спасающие людские жизни в период пандемии коронавируса, 6,3% читателей отдали им свои голоса. В прошлом году медики и другие работники жизненно важных сфер услуг стали победителями онлайн-голосования журнала.
Интернет-голосование читателей проводится с 1998 года, его результаты как правило не совпадают с выбором редакции. Так, в 2012 г., по мнению интернет-пользователей (рекордные 97,61% голосов), Человеком года стал северокорейский лидер Ким Чен Ын, однако редакция журнала присудила титул президенту США Бараку Обаме. В 2016 г. победителем интернет- голосования стал премьер-министр Индии Нарендра Моди, редакция выбрала Дональда Трампа. В 2018 г. в альтернативном голосовании победила южнокорейская группа BTS, по версии редакции - работники СМИ, пострадавшие в "войне за правду". В 2019 г. читатели журнала проголосовали за участников акций протеста в Гонконге. В 2020 г. победителем всенародного опроса стали работники жизненно важных сфер услуг, рискующие своими жизнями в пандемию COVID-19.
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