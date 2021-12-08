Все попытки торпедировать проект Nord Stream 2 осуществляются не со стороны ФРГ - Шредер
14:00 08.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Все попытки торпедировать проект "Северный поток - 2" осуществляются извне, а не со стороны Германии. Такое мнение высказал в среду бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдер (занимал пост в 1998-2005 годах) в эфире телеканала Эн-тэ-фау.
"Все попытки торпедировать проект идут извне, а не изнутри", - сказал он. Шрёдер указал на то, это уже "согласованный проект" и "он должен быть завершен до конца".
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