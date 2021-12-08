Все попытки торпедировать проект Nord Stream 2 осуществляются не со стороны ФРГ - Шредер

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все попытки торпедировать проект "Северный поток - 2" осуществляются извне, а не со стороны Германии. Такое мнение высказал в среду бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдер (занимал пост в 1998-2005 годах) в эфире телеканала Эн-тэ-фау.

"Все попытки торпедировать проект идут извне, а не изнутри", - сказал он. Шрёдер указал на то, это уже "согласованный проект" и "он должен быть завершен до конца".