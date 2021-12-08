0
0
130
НОВОСТИ

Все попытки торпедировать проект Nord Stream 2 осуществляются не со стороны ФРГ - Шредер

14:00 08.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все попытки торпедировать проект "Северный поток - 2" осуществляются извне, а не со стороны Германии. Такое мнение высказал в среду бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдер (занимал пост в 1998-2005 годах) в эфире телеканала Эн-тэ-фау.

"Все попытки торпедировать проект идут извне, а не изнутри", - сказал он. Шрёдер указал на то, это уже "согласованный проект" и "он должен быть завершен до конца".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:00 08.12.2021
Цена газа в Европе превысила $1200 за 1 тыс. кубометров
0
0
14:32 08.12.2021
Путину понравился формат саммита по видеосвязи с президентом США - Песков
0
80
14:12 08.12.2021
РФ отклонила просьбу Нидерландов опросить командира зенитной бригады по делу MH17 - судья
0
125
14:08 08.12.2021
«Сбер, купи мне золото!» — новая голосовая услуга в СберБанк Онлайн
0
114
13:32 08.12.2021
Китай не приглашал официальных лиц Австралии на Игры и не заметит их отсутствия - МИД КНР
0
183
13:20 08.12.2021
В Индии разбился вертолет, перевозивший начальника Штаба обороны страны - СМИ
0
194
13:05 08.12.2021
Австралия присоединилась к дипломатическому бойкоту ОИ в Пекине
0
195
13:00 08.12.2021
Устроивший стрельбу в МФЦ в Москве имел при себе множество патронов и более 2 млн рублей - источник
0
201
12:32 08.12.2021
Социал-демократ Олаф Шольц избран новым канцлером Германии
0
239
12:20 08.12.2021
В Москве выявили 3 004 заразившихся коронавирусом за сутки
0
228

Возврат к списку