Путину понравился формат саммита по видеосвязи с президентом США - Песков

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин остался доволен форматом общения со своим американским коллегой Джо Байденом по видеосвязи, была обеспечена возможность разговаривать достаточно откровенно. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Собственно, этот формат (по видеосвязи) позволяет достаточно откровенно разговаривать. По крайней мере, этот формат президенту Путину понравился", - отметил представитель Кремля.