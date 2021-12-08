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Путину понравился формат саммита по видеосвязи с президентом США - Песков

14:32 08.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин остался доволен форматом общения со своим американским коллегой Джо Байденом по видеосвязи, была обеспечена возможность разговаривать достаточно откровенно. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Собственно, этот формат (по видеосвязи) позволяет достаточно откровенно разговаривать. По крайней мере, этот формат президенту Путину понравился", - отметил представитель Кремля.

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