Представители стран НАТО и России могут вскоре провести встречи на высоком уровне - Байден
20:15 08.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти США намерены объявить о проведении встреч на высоком уровне с участием представителей стран НАТО и России для обсуждения обеспокоенности Москвы относительно Североатлантического альянса. Об этом заявил в среду журналистам президент США Джо Байден.
"Позитивная новость заключается в том, что до сих пор наши команды поддерживали постоянный контакт, - сказал он. - Мы надеемся, что к пятнице сможем объявить о проведении встреч на высоком уровне. Не только с нами, но минимум с четырьмя нашими ключевыми союзниками по НАТО и Россией, чтобы обсудить будущее по поводу опасений России относительно НАТО <...>, а также того, сможем ли мы достичь каких-то договоренностей, касающихся снижения напряженности на восточном фланге".
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