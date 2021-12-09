Более 1,2 млрд рублей похищено из бюджета на строительстве ковид-госпиталя в Иванове - МВД
10:05 09.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники департамента строительства и архитектуры Ивановской области подозреваются в хищении 1,2 млрд рублей из бюджета на строительстве госпиталя для больных коронавирусом. Об этом в интервью ТАСС сообщил начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.
"В Ивановской области выявлен факт злоупотребления должностными полномочиями должностных лиц департамента строительства и архитектуры при реализации государственного контракта на выполнение работ по развертыванию быстровозводимого инфекционного госпиталя для больных коронавирусом, рассчитанного на 360 коек, - сказал он. - Сумма ущерба, причиненного бюджету РФ, превысила 1,2 млрд рублей".
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