Более 1,2 млрд рублей похищено из бюджета на строительстве ковид-госпиталя в Иванове - МВД

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники департамента строительства и архитектуры Ивановской области подозреваются в хищении 1,2 млрд рублей из бюджета на строительстве госпиталя для больных коронавирусом. Об этом в интервью ТАСС сообщил начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.

"В Ивановской области выявлен факт злоупотребления должностными полномочиями должностных лиц департамента строительства и архитектуры при реализации государственного контракта на выполнение работ по развертыванию быстровозводимого инфекционного госпиталя для больных коронавирусом, рассчитанного на 360 коек, - сказал он. - Сумма ущерба, причиненного бюджету РФ, превысила 1,2 млрд рублей".