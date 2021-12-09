Администрация Байдена воздержится от санкций против РФ в энергетике - CNN
11:20 09.12.2021 Источник: Эхо Москвы
CNN: Власти США намерены воздержаться от санкций против России в энергетике. По словам источников, администрация Джо Байдена рассматривает это как крайнюю меру из-за влияния, которое ограничения могут оказать на мировую экономику и внутренние цены на бензин.
При этом опрошенные телеканалом эксперты говорят, что отказ от жестких мер в этой сфере может означать, что санкции не будут достаточно сильными, чтобы сдержать Россию.
По данным американских СМИ, на переговорах с президентом России Владимиром Путиным во вторник американский лидер Джо Байден пригрозил в случае нападения на Украину ввести такие санкции, с которыми Россия еще не сталкивалась. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 12:20 09.12.2021
- В Москве выявили 2 948 заразившихся коронавирусом за сутки
- 12:05 09.12.2021
- Мигранты продолжают пытаться силой пересечь границу Польши с Белоруссией - власти
- 12:00 09.12.2021
- В России выявили 30 209 заразившихся коронавирусом за сутки
- 11:32 09.12.2021
- Российская космонавтка Анна Кикина отправится на орбиту на американском Crew Dragon
- 11:05 09.12.2021
- В РФ с начала 2021 года зафиксировано более 570 тыс. случаев заражения детей ковидом
- 11:00 09.12.2021
- Верховный суд отказался рассекретить имена сотрудников НКВД, участвовавших в репрессиях
- 10:32 09.12.2021
- Годовая инфляция в РФ ускорилась до шестилетнего максимума
- 10:30 09.12.2021
- На форуме «Будущее Байкала» обсудят угрозу включения озера в «черный список» ЮНЕСКО
- 10:20 09.12.2021
- Порядка 65% работодателей премируют сотрудников по итогам года - опрос
- 10:05 09.12.2021
- Более 1,2 млрд рублей похищено из бюджета на строительстве ковид-госпиталя в Иванове - МВД
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать