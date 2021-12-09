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Администрация Байдена воздержится от санкций против РФ в энергетике - CNN

11:20 09.12.2021 Источник: Эхо Москвы

CNN: Власти США намерены воздержаться от санкций против России в энергетике. По словам источников, администрация Джо Байдена рассматривает это как крайнюю меру из-за влияния, которое ограничения могут оказать на мировую экономику и внутренние цены на бензин.

При этом опрошенные телеканалом эксперты говорят, что отказ от жестких мер в этой сфере может означать, что санкции не будут достаточно сильными, чтобы сдержать Россию.

По данным американских СМИ, на переговорах с президентом России Владимиром Путиным во вторник американский лидер Джо Байден пригрозил в случае нападения на Украину ввести такие санкции, с которыми Россия еще не сталкивалась.  Эхо Москвы

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