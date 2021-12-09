В Москве выявили 2 948 заразившихся коронавирусом за сутки
12:20 09.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 2 948 против 3 004 днем ранее, до 1 974 899. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
В относительном выражении прирост составил 0,15%.
Число летальных исходов в Москве возросло на 92 против 90 днем ранее, до 35 035, следует из данных штаба.
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