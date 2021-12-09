США заявили Украине, что ее вряд ли примут в НАТО в ближайшие 10 лет - AP

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители Госдепартамента США заявили Украине, что ее членство в НАТО вряд ли будет одобрено в ближайшее десятилетие. Об этом сообщило в четверг агентство Ассошиэйтед Пресс (АП) со ссылкой на источник.

Агентство не привело цитат собеседника, однако отметило, что президенту США Джо Байдену придется тонко действовать по этому вопросу с учетом того, что Украина стремится присоединиться к блоку, в то время как РФ выступает против этого. При этом, как отмечает АП, перед американским лидером стоит задача побудить Киев принять некоторые аспекты ситуации, сложившейся на востоке Украины.

Как отметил бывший посол США на Украине Стивен Пайфер в преддверии разговора Байдена и украинского президента Владимира Зеленского, Вашингтон может попросить Киев "сделать некоторые шаги вперед" по Донбассу, пишет агентство. Речь может идти, в частности, о том, чтобы предоставить ДНР и ЛНР контроль за сферами здравоохранения, полиции и школ.