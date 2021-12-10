«Дать в долг» — новый сервис в СберБанк Онлайн
12:58 10.12.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Мобильное приложение СберБанк Онлайн предлагает пользователям новый сервис, помогающий дать или взять денежные средства в долг, а также не забыть об одолженной сумме. Больше нет необходимости контролировать и напоминать знакомым о возврате долга, с этой задачей отлично справятся уведомления от СберБанк Онлайн.
Чтобы воспользоваться сервисом, нужно зайти в Диалоги, выбрать чат с лицом, которому планируется перевод денег, нажать на «+» и выбрать новую категорию «Дать в долг», после чего указать сумму и дату возврата денежных средств. После перевода получателю придет push-уведомление, а в чате появится возможность отслеживать возврат долга.
За несколько дней до оговоренной даты сервис напомнит должнику через push-уведомление о том, что скоро нужно будет вернуть долг.
Все операции пользователь совершает сам, сервис не списывает средства со счета должника, его задача - мягко напомнить человеку о необходимости возвращения одолженных денежных средств.
Алексей Круглов, вице-президент, директор дивизиона «Цифровая платформа» Сбербанка, отметил: «У нас получился сервис, который помогает не забыть об одолженной сумме. Помимо напоминаний, упрощается сама переписка по вопросу переведенных денег, становится намного проще и одолжить кому-то нужную сумму, и вовремя вернуть долг».
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