Решение США разрешить некоммерческие денежные переводы в Афганистан поддержали талибы
14:10 12.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Мы приветствуем прогресс в данном вопросе и надеемся, что афганцам будет гарантировано право на доступ ко всем услугам международной банковской системы", - указал представитель радикалов.
10 декабря Министерство финансов США обнародовало лицензию, позволяющую осуществление личных некоммерческих денежных переводов в Афганистан. Речь идет о предоставлении разрешения на операции с участием юридических лиц, подконтрольных талибам и связанной с ними террористической группировке "Сеть Хаккани" (запрещена в РФ), а также самих этих организаций, если такие операции необходимы для осуществления "некоммерческих личных денежных переводов в Афганистан, в том числе через афганские кредитные учреждения". Ранее все подобные операции были запрещены, поскольку оба движения находятся под американскими санкциями.
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