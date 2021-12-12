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Решение США разрешить некоммерческие денежные переводы в Афганистан поддержали талибы

14:10 12.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) приветствует решение Министерства финансов США разрешить осуществление личных некоммерческих денежных переводов в Афганистан. Об этом написал в воскресенье на своей странице в "Твиттере" назначенный талибами пресс-секретарь афганского министерства иностранных дел Абдул Кахар Балхи.

"Мы приветствуем прогресс в данном вопросе и надеемся, что афганцам будет гарантировано право на доступ ко всем услугам международной банковской системы", - указал представитель радикалов.

10 декабря Министерство финансов США обнародовало лицензию, позволяющую осуществление личных некоммерческих денежных переводов в Афганистан. Речь идет о предоставлении разрешения на операции с участием юридических лиц, подконтрольных талибам и связанной с ними террористической группировке "Сеть Хаккани" (запрещена в РФ), а также самих этих организаций, если такие операции необходимы для осуществления "некоммерческих личных денежных переводов в Афганистан, в том числе через афганские кредитные учреждения". Ранее все подобные операции были запрещены, поскольку оба движения находятся под американскими санкциями.

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