0
0
139
НОВОСТИ

Путин заявил Джонсону о необходимости начать переговоры о непродвижении НАТО на восток

09:00 14.12.2021 Источник: Эхо Москвы

Владимир Путин заявил британскому премьеру Борису Джонсону о необходимости начать переговоры о непродвижении НАТО на восток. Тот в ответ предупредил о последствиях в случае обострения украинского конфликта.

Переговоры с целью выработки чётких договоренностей, исключающих любое дальнейшее расширение НАТО на восток и размещение угрожающих России вооружений в сопредельных государствах нужно начать незамедлительно. Об этом, как объявили в Кремле, президент Путин сказал Джонсону. Он добавил, что страны Организации Североатлантического договора занимаются активным военным освоением Украины, и это создаёт прямую угрозу безопасности для Москвы.

В свою очередь британский премьер сказал, что Соединённое королевство глубоко озабочено наращиванием российских военных сил на границе с Украиной. Борис Джонсон предупредил, что любые дестабилизирующие действия были бы стратегической ошибкой со значительными последствиями.

Ранее на этой неделе МИД России потребовал отозвать обещания пустить Украину и Грузию в НАТО, данные еще в 2008 году. В руководстве альянса сказали, что этот вопрос будет решаться без участия Москвы.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:00 14.12.2021
США окажут помощь в укреплении военного потенциала Литвы
0
16
20:00 11.12.2021
В Турции испытали первый в мире дрон с лазерным оружием
0
365
11:30 11.12.2021
Россию беспокоит переброска через греческий порт военной техники НАТО - Песков
0
379
22:25 10.12.2021
НАТО не станет гарантировать России невступление Грузии и Украины в альянс
0
437
14:32 10.12.2021
В Ереване заявили, что ВС Азербайджана попытались атаковать на восточном участке границы
0
450
09:32 10.12.2021
США в октябре поставили Украине 30 противотанковых комплексов Javelin
0
478
20:15 08.12.2021
Представители стран НАТО и России могут вскоре провести встречи на высоком уровне - Байден
0
625
20:00 08.12.2021
У США нет таких обязательств перед Украиной, какие есть в отношении стран НАТО - Байден
0
612
18:45 08.12.2021
МИД РФ передал в посольство США ноту протеста по поводу инцидента над Черным морем
0
641
11:32 07.12.2021
Украине не нужны военные Канады или США для защиты от РФ - министр обороны
0
749

Возврат к списку