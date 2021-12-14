Путин заявил Джонсону о необходимости начать переговоры о непродвижении НАТО на восток
09:00 14.12.2021 Источник: Эхо Москвы
Владимир Путин заявил британскому премьеру Борису Джонсону о необходимости начать переговоры о непродвижении НАТО на восток. Тот в ответ предупредил о последствиях в случае обострения украинского конфликта.
Переговоры с целью выработки чётких договоренностей, исключающих любое дальнейшее расширение НАТО на восток и размещение угрожающих России вооружений в сопредельных государствах нужно начать незамедлительно. Об этом, как объявили в Кремле, президент Путин сказал Джонсону. Он добавил, что страны Организации Североатлантического договора занимаются активным военным освоением Украины, и это создаёт прямую угрозу безопасности для Москвы.
В свою очередь британский премьер сказал, что Соединённое королевство глубоко озабочено наращиванием российских военных сил на границе с Украиной. Борис Джонсон предупредил, что любые дестабилизирующие действия были бы стратегической ошибкой со значительными последствиями.
Ранее на этой неделе МИД России потребовал отозвать обещания пустить Украину и Грузию в НАТО, данные еще в 2008 году. В руководстве альянса сказали, что этот вопрос будет решаться без участия Москвы. Эхо Москвы
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