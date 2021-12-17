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РФ считает продленные санкции ЕС незаконными с точки зрения международного права - Песков

15:32 17.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Санкции ЕС, продленные саммитом Евросоюза на полгода, незаконны с точки зрения международного права, а инициаторы таких мер еще никогда не достигали своих целей. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы по-прежнему считаем, что это незаконно с точки зрения международного права, а главное, что нигде санкции еще не приводили к тому, чтобы инициаторы этих санкций достигали поставленных целей", - сказал он.

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