РФ считает продленные санкции ЕС незаконными с точки зрения международного права - Песков

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Санкции ЕС, продленные саммитом Евросоюза на полгода, незаконны с точки зрения международного права, а инициаторы таких мер еще никогда не достигали своих целей. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы по-прежнему считаем, что это незаконно с точки зрения международного права, а главное, что нигде санкции еще не приводили к тому, чтобы инициаторы этих санкций достигали поставленных целей", - сказал он.