РФ считает продленные санкции ЕС незаконными с точки зрения международного права - Песков
15:32 17.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Санкции ЕС, продленные саммитом Евросоюза на полгода, незаконны с точки зрения международного права, а инициаторы таких мер еще никогда не достигали своих целей. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы по-прежнему считаем, что это незаконно с точки зрения международного права, а главное, что нигде санкции еще не приводили к тому, чтобы инициаторы этих санкций достигали поставленных целей", - сказал он.
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