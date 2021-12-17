Сбежавший в Белоруссию из Польши солдат заявил, что польские военные убили двух волонтеров
18:40 17.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сбежавший из Польши в Белоруссию солдат заявил телеканалу "Беларусь-1" о том, что в его присутствии военные из числа соотечественников убили на границе двух волонтеров. Видеофрагмент интервью разместило в пятницу в своем телеграм-канале агентство теленовостей Белтелерадиокомпании.
"Я был в такой ситуации, когда [на польско-белорусскую границу] подъезжал какой-нибудь волонтер и начинал спрашивать, куда вы их (мигрантов - прим. ТАСС) ведете, а пограничник просто стрелял ему в лоб. Я видел как минимум две такие ситуации", - сказал польский военнослужащий.
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