На разработку адаптированной вакцины под "омикрон" нужно менее трех месяцев - Moderna
13:10 18.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Чем больше циркулирует вирус, тем больше риск появления нового варианта. Производство адаптированной под омикрон-штамм вакцины занимает менее трех месяцев, - сказал Стейнер. - Мы ждем ответов от науки, прежде чем решить, стоит ли начинать производство новой адаптированной под этот штамм вакцины".
При этом представитель компании подчеркнул, что сроки утверждения обновленного препарата будут зависеть от национальных регуляторов. "Мы не знаем, какую информацию запросят у нас регулирующие органы. Достаточно ли того факта, что мы использовали ту же методику, что и при создании уже существующих вакцин, которые получили 250 млн человек, чтобы считать обновленную версию безопасной? Или нам придется проводить тесты на добровольцах, чтобы доказать это? Зависит от регулирующих органов в каждой стране, которые также могут иметь различные требования", - подчеркнул он.
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