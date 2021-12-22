О распаде СССР сожалеют более 60% россиян - опрос

08:30 Источник: Интерфакс

Как показал опрос, проведенный Фондом “Общественное мнение”(ФОМ), почти 60% россиян сожалеют о распаде СССР.

Социологи отмечают, что самое большое количество сожалеющих о распаде советского государства граждан относится к возрасту 46-60 лет (82%), в категории граждан старше 60 лет эта доля составляет 76%, молодежь в возрасте от 18 до 30 лет составляет четверть опрошенных (28%), люди в возрастной категории от 32 до 45 лет - более половины (56%).



По данным ФОМ 21% опрошенных граждан не испытывает сожаления из-за прекращения существования СССР, среди граждан до 30 лет эта цифра увеличивается до 39%. Также 45% россиян убеждены в проигрыше РФ от распада Советского Союза, около трети опрошенных придерживаются противоположного мнения.

На вопрос о воссоздании СССР положительно ответили более половины респондентов (52%), треть опрошенных к идее воссоздания СССР отнеслись отрицательно.

14% опрошенных россиян считают, что восстановить распавшееся 30 лет назад государство возможно, 74% граждан не считают это возможным.

Всероссийский опрос был проведён 10-12 декабря 2021 года среди 1500 респондентов, в 104 населённых пунктах 53 субъектов РФ.