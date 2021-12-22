0
0
6
НОВОСТИ

О распаде СССР сожалеют более 60% россиян - опрос

08:30 22.12.2021 Источник: Интерфакс

Как показал опрос, проведенный Фондом “Общественное мнение”(ФОМ), почти 60% россиян сожалеют о распаде СССР.

Социологи отмечают, что самое большое количество сожалеющих о распаде советского государства граждан относится к возрасту 46-60 лет (82%), в категории граждан старше 60 лет эта доля составляет 76%, молодежь в возрасте от 18 до 30 лет составляет четверть опрошенных (28%), люди в возрастной категории от 32 до 45 лет - более половины (56%).

По данным ФОМ 21% опрошенных граждан не испытывает сожаления из-за прекращения существования СССР, среди граждан до 30 лет эта цифра увеличивается до 39%. Также 45% россиян убеждены в проигрыше РФ от распада Советского Союза, около трети опрошенных придерживаются противоположного мнения.

На вопрос о воссоздании СССР положительно ответили более половины респондентов (52%), треть опрошенных к идее воссоздания СССР отнеслись отрицательно.

14% опрошенных россиян считают, что восстановить распавшееся 30 лет назад государство возможно, 74% граждан не считают это возможным.

Всероссийский опрос был проведён 10-12 декабря 2021 года среди 1500 респондентов, в 104 населённых пунктах 53 субъектов РФ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

08:20 22.12.2021
В феврале-марте 2022 года в Тегеране планируется саммит РФ, Ирана и Турции
0
61
08:10 22.12.2021
На участке газопровда в Челябинской области ликвидировано возгорание - МЧС
0
80
07:50 22.12.2021
Литва закупит противотанковые ракетные комплексы у США
0
110
07:30 22.12.2021
В 2021 году в РФ мигранты совершили почти 34 тыс. преступлений - МВД
0
149
07:20 22.12.2021
На фоне распространения "омикрона" нью-йоркцы проводят часы в очередях за тестом на ковид
0
145
22:40 21.12.2021
США занимаются в отношении России и дипломатией, и сдерживанием - Блинкен
0
579
22:00 21.12.2021
Рамзан Кадыров резко отреагировал на открытие в Турции парка им. Джохара Дудаева
0
652
21:20 21.12.2021
Мурашко назвал симптомы заболевания новым штаммом коронавируса «омикрон»
0
623
20:40 21.12.2021
Военнослужащие РФ пострадали при сходе лавины в Южной Осетии
0
641
20:00 21.12.2021
Путин информировал Шольца о российских предложениях по гарантиям безопасности
0
622

Возврат к списку