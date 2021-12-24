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Путин и Лукашенко встретятся в рамках неформального саммита СНГ

16:10 24.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 28–29 декабря совершит рабочий визит в Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече глав государств СНГ, на 29 декабря у него запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба белорусского лидера.

«В Санкт-Петербурге 28 декабря президент Беларуси примет участие в неформальной встрече глав государств — участников СНГ», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на этом саммите лидеры подведут итоги председательства Белоруссии в Содружестве в 2021 году, обменяются мнениями по решению общих проблем, обсудят дальнейшие меры по повышению эффективности сотрудничества и социально-экономического развития стран организации. «Предстоящая встреча знаменательна еще и тем, что в декабре исполнилось 30 лет со дня образования СНГ», — говорится в сообщении.

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