Меган Маркл выиграла дело против таблойда о нарушении авторских прав

16:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британский таблоид "Мейл он санди" признал поражение в затяжной судебной тяжбе с Меган Маркл - супругой британского принца Гарри. В воскресенье издание поместило на первой и третьей полосах информацию о решении суда, ранее признавшего, что издательский дом Associated Newspapers ("Ассошиэйтед ньюспейперс"), которому принадлежит газета, нарушил авторские права Меган, когда в 2019 году без разрешения опубликовал текст ее письма отцу.



"Герцогиня Сассекская выиграла дело против Associated Newspapers о нарушении авторских прав в результате публикации статей в "Мейл он санди" и "Мейл онлайн". <...> Достигнута договоренность о финансовой компенсации", - сообщает издание.



Размер выплат, которые получит Маркл, не разглашаются. Ранее суд постановил, что Associated Newspapers должен будет покрыть все ее судебные издержки, которые в марте этого года превысили 1,5 млн фунтов стерлингов (около 2,1 млн долларов) и с тех пор увеличились.