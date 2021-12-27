В Красноярском крае убита семья из 4 человек, включая двух детей - СК

10:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уголовное дело возбужденного семьи по факту обнаружения убитой из четырех человек, в том числе детей, в городе Канске на востоке Красноярского края. Об этом сообщили журналистам в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

«На месте происшествия в квартире обнаружены тела мужчины, женщины и двух несовершеннолетних детей без признаков жизни с колото-резаными ранениями в различных частях тела», - сообщили в ведомстве, добавив, что по факту убийства возбуждено уголовное дело.