В Красноярском крае убита семья из 4 человек, включая двух детей - СК
10:10 27.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Уголовное дело возбужденного семьи по факту обнаружения убитой из четырех человек, в том числе детей, в городе Канске на востоке Красноярского края. Об этом сообщили журналистам в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.
«На месте происшествия в квартире обнаружены тела мужчины, женщины и двух несовершеннолетних детей без признаков жизни с колото-резаными ранениями в различных частях тела», - сообщили в ведомстве, добавив, что по факту убийства возбуждено уголовное дело.
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