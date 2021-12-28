С помощью проекта «Дед Мороз в каждый дом» от Сбера можно пригласить волшебника для детей и взрослых

16:17

Фото предоставлено пресс-службой Сбера

Новый год — один из самых любимых и долгожданных праздников, вместе с ним приходят сказка, надежда на позитивные изменения и случаются настоящие чудеса. Несмотря на имеющиеся ограничения в проведении новогодних мероприятий Сбер представляет проект «Дед Мороз в каждый дом» с помощью которого можно пригласить Деда Мороза в свой дом, чтобы он поздравил детей и взрослых с наступающим Новым годом.

AR-технологии Сбера позволили создать настоящее волшебство, а благодаря использованию возможностей Volumetric студии Дед Мороз получился действительно реалистичным, и теперь каждый родитель может показать детям настоящего Деда Мороза.

С помощью AR-проекта «Дед Мороз в каждый дом» можно создать персональное новогоднее видеопоздравление от Деда Мороза и отправить его в виде открытки или сохранить на смартфоне. Для создания открытки-поздравления надо зайти на сайт проекта «Дед Мороз в каждый дом», выбрать текст одного из семи уникальных поздравлений и ввести имя того к кому со своим поздравлением обратится Дед Мороз, после чего с помощью технологий Сбера будет создано личное новогоднее видеопоздравление, которое можно посмотреть со своего смартфона, сохранить видео, а также поделиться им со своими близкими или в социальных сетях.

«Сегодня мы все находимся в предновогоднем ожидании и особенно это ощущение важно для наших детей. К сожалению, пока ещё сохраняются ограничения на проведение новогодних ёлок и других праздничных мероприятий. Но ничто не должно лишить нас праздника. Мы придумали способ подарить волшебство и магию каждому. Благодаря нашему новому проекту Дед Мороз придёт в каждый дом и принесёт с собой новогоднее настроение. Со Сбером совершать добрые дела и радовать близких — легко, просто, доступно и никакие обстоятельства для этого не преграда», — рассказал старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин.

Проект «Дед Мороз в каждый дом» реализован при участии креативного digital агентства MOSAIC, компании «СберМаркетинг» и Sber AR/VR Lab с использованием возможностей первой в России Volumetric студии.

