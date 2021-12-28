С помощью проекта «Дед Мороз в каждый дом» от Сбера можно пригласить волшебника для детей и взрослых
16:17 28.12.2021
|Фото предоставлено пресс-службой Сбера
AR-технологии Сбера позволили создать настоящее волшебство, а благодаря использованию возможностей Volumetric студии Дед Мороз получился действительно реалистичным, и теперь каждый родитель может показать детям настоящего Деда Мороза.
С помощью AR-проекта «Дед Мороз в каждый дом» можно создать персональное новогоднее видеопоздравление от Деда Мороза и отправить его в виде открытки или сохранить на смартфоне. Для создания открытки-поздравления надо зайти на сайт проекта «Дед Мороз в каждый дом», выбрать текст одного из семи уникальных поздравлений и ввести имя того к кому со своим поздравлением обратится Дед Мороз, после чего с помощью технологий Сбера будет создано личное новогоднее видеопоздравление, которое можно посмотреть со своего смартфона, сохранить видео, а также поделиться им со своими близкими или в социальных сетях.
«Сегодня мы все находимся в предновогоднем ожидании и особенно это ощущение важно для наших детей. К сожалению, пока ещё сохраняются ограничения на проведение новогодних ёлок и других праздничных мероприятий. Но ничто не должно лишить нас праздника. Мы придумали способ подарить волшебство и магию каждому. Благодаря нашему новому проекту Дед Мороз придёт в каждый дом и принесёт с собой новогоднее настроение. Со Сбером совершать добрые дела и радовать близких — легко, просто, доступно и никакие обстоятельства для этого не преграда», — рассказал старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин.
Проект «Дед Мороз в каждый дом» реализован при участии креативного digital агентства MOSAIC, компании «СберМаркетинг» и Sber AR/VR Lab с использованием возможностей первой в России Volumetric студии.
НОВОСТИ
- 16:45 28.12.2021
- По оценке экспертов 10 произошедших в 2021 году крупнейших природных катастроф стоили миру $170 млрд
- 16:30 28.12.2021
- МИД РФ назвал предложенную США повестку для переговоров по гарантиям безопасности неприемлемой для России
- 16:10 28.12.2021
- Сроки сертификации «Северного потока 2» для России не принципиальны - Чижов
- 15:55 28.12.2021
- В Москве готовы обсудить с Брюсселем проблему мигрантов
- 15:45 28.12.2021
- На Украине из-за высокой стоимости газа возможны перебои с поставками хлеба
- 15:30 28.12.2021
- Новые зарубежные данные по длительной эффективности вакцины представят разработчики «Спутник V»
- 15:10 28.12.2021
- Крым в 2021 году принял рекордное количество туристов
- 14:55 28.12.2021
- Альянс НАТО в уходящем году поднимал самолеты по тревоге 370 раз
- 14:40 28.12.2021
- Иностранцев за незаконную трудовую деятельность с 1 января могут выдворять из РФ
- 14:20 28.12.2021
- Регионам поручено разобраться в причинах удорожания стройматериалов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать