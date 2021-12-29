Тысяча ключевых сотрудников станут акционерами Сбера

10:49

В год 180-летия Правление Сбербанка приняло решение о запуске программ долгосрочной мотивации акциями для самых эффективных сотрудников, и в рамках первой части программы 1000 ведущих специалистов компании получат часть вознаграждения акциями Сбера.

В дальнейшем долгосрочные программы мотивации для сотрудников, оказывающих ключевое влияние на общий результат, будут способствовать реализации амбициозных целей Стратегии Сбера 2023.

Программы разбиты на трехлетние циклы с ежегодными промежуточными выплатами. Запускающиеся раз в год циклы будут задействовать финансовую и банковскую инфраструктуру Сбера.

Первый цикл будет использовать уже имеющиеся в группе Сбер акции, так что приобретать ценные бумаги банка на рынке не потребуется.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка так прокомментировал принятое решение:

«Программа долгосрочной мотивации сотрудников акциями компании — эффективная мировая практика сохранения и развития талантов. Мы рады, что в этом году самые ценные сотрудники Сбера получили возможность стать акционерами и в дальнейшем смогут влиять на развитие компании»