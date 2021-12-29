«Пособников либеральных идей и русофобии» призвал выявлять священник из Екатеринбурга
16:16 29.12.2021
Иерей Даниил Рябинин, возглавляющий миссионерский отдел Екатеринбургской епархии РПЦ, призвал промаркировать защитников общества «Мемориал» (внесено в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента), а также назвал их «пособниками либеральных идей и русофобии», — пишет ПОЛИТСОВЕТ
Выступая в эфире радио «Воскресенье» священник сказал:
«Нужно понять, какую идеологическую роль выполняет эта организация с точки зрения продвижения всех либеральных идей, либерализма. За этим стоят и «Ельцин Центр» и прочие, прочие. Да, мы их промаркируем. Я думаю, что люди, которые за этим следят, промаркируют их как пособников иностранных агентов, либеральных идей, русофобии и прочее, прочее».
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