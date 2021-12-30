10 лет лишения свободы получил экс-глава кузбасского управления СКР по делу о вымогательстве акций шахты "Разрез "Инской"
17:30 30.12.2021 Источник: Интерфакс
Центральный районный суд Кемерова признал бывшего руководителя регионального следственного управления СКР Сергея Калинкина виновным в вымогательстве, превышении должностных полномочий и получении взяток по делу о вымогательстве акций шахты "Разрез "Инской", сообщает в четверг пресс-служба суда.
"По совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначить окончательное наказание в виде 10 лет лишения свободы, со штрафом в размере 8 млн рублей, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением административно- хозяйственных и организационно- распорядительных полномочий в государственных, муниципальных учреждениях и организациях сроком на 4 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
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