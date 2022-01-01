0
0
33
НОВОСТИ

В Афганистане наркозависимыми являются около 3,5 млн человек - представитель талибов

20:40 01.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число наркозависимых в Афганистане на текущий момент составляет 3,5 млн человек, или около 9% от 39-миллионного афганского населения. Об этом заявил в субботу на пресс-конференции в Кабуле заместитель министра здравоохранения Абдул Бари Омар, который был назначен захватившим власть в стране радикальным движем "Талибан" (запрещено в РФ).

"Три с половиной миллиона человек в стране являются наркозависимыми. Каждый из них ежедневно употребляет наркотические вещества на сумму, достигающую порядка трех долларов", - приводит слова представителя радикалов местный телеканал "Толо ньюс".


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:50 01.01.2022
С начала года в Болгарии природный газ подорожал на 30%
0
98
20:30 01.01.2022
Недалеко от офиса Зеленского завершился факельный марш бандеровцев
0
126
19:20 01.01.2022
Из-за снегопадов в Японии отменили более 230 рейсов - СМИ
0
197
19:10 01.01.2022
В I квартале Украина ожидает поставку очередного катера типа Island из США - посол
0
221
19:00 01.01.2022
На площади Тяньаньмэнь в Пекине прошла первая церемония поднятия флага
0
210
18:45 01.01.2022
Причиной пожара в Иркутской области называют аварийную работу электрооборудования
0
229
18:40 01.01.2022
Александр Абелин освобожден от должности помощника секретаря Совета безопасности РФ
0
267
17:30 01.01.2022
В Индии погибли более 10 человек в ходе давки в храме
0
278
17:20 01.01.2022
В новогоднюю ночь за нарушение масочного режима в Париже оштрафованы почти 800 человек
0
287
17:10 01.01.2022
Облегченная процедура смены пола и имени вступила в силу в Швейцарии
0
286

Возврат к списку