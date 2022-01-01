В Афганистане наркозависимыми являются около 3,5 млн человек - представитель талибов

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число наркозависимых в Афганистане на текущий момент составляет 3,5 млн человек, или около 9% от 39-миллионного афганского населения. Об этом заявил в субботу на пресс-конференции в Кабуле заместитель министра здравоохранения Абдул Бари Омар, который был назначен захватившим власть в стране радикальным движем "Талибан" (запрещено в РФ).



"Три с половиной миллиона человек в стране являются наркозависимыми. Каждый из них ежедневно употребляет наркотические вещества на сумму, достигающую порядка трех долларов", - приводит слова представителя радикалов местный телеканал "Толо ньюс".





