В Афганистане наркозависимыми являются около 3,5 млн человек - представитель талибов
20:40 01.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Три с половиной миллиона человек в стране являются наркозависимыми. Каждый из них ежедневно употребляет наркотические вещества на сумму, достигающую порядка трех долларов", - приводит слова представителя радикалов местный телеканал "Толо ньюс".
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