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В Сирии и Ираке растет число вылазок проиранских сил - Пентагон

09:30 06.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество вылазок поддерживаемых Ираном вооруженных группировок увеличивается в Сирии и Ираке. С таким утверждением выступил в среду на регулярном брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Мы явно расширили внимание к данной конкретной угрозе. Напомнил бы, что речь идет не только о ракетных атаках, но и о том, что мы видели увеличение случаев применения беспилотных летательных аппаратов этими поддерживаемыми Ираном группировками", - заявил официальный представитель Министерства обороны США, комментируя данные о вылазках в Сирии и Ираке, затрагивающих безопасность американских военнослужащих. "Они (такие атаки - прим. ТАСС), - сказал Кирби, - стали с течением времени более точными и смертоносными". "Так что угроза нарастает в плане конкретики и точности, и наши командиры уделяют этому большое внимание", - считает пресс-секретарь.

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