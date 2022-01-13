Столтенбергу пришлось объяснять, почему ЕС не позвали на переговоры НАТО с РФ
08:00 13.01.2022 Источник: Интерфакс
Тем не менее, как пишет The Guardian, европейские представители обеспокоены тем, что не были приглашены на это заседание, на котором обсуждались жизненно важные для них вопросы европейской безопасности.
Боррель заявил телерадиокорпорации ВВС, что, хотя США заверили его, что "ничто не будет согласовано без нашего (ЕС - ИФ) тесного сотрудничества, координации и участия", тем не менее, "ЕС намеренно исключили из любого участия".
Сгладить недовольство Европы попытался Столтенберг, который заявил, что "европейские союзники за столом переговоров, потому что они входят в НАТО". Тем не менее, как пишет The Guardian, "не все верят в эти успокаивающие истории, касающиеся отсутствия Европы в верхней части списка частников".
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