Столтенбергу пришлось объяснять, почему ЕС не позвали на переговоры НАТО с РФ

08:00 Источник: Интерфакс

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на встрече с главами оборонных ведомств стран Евросоюза во французском Бресте проинформировал их о результатах состоявшегося накануне заседания Совета Россия-НАТО, об этом сообщил в твиттере глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Тем не менее, как пишет The Guardian, европейские представители обеспокоены тем, что не были приглашены на это заседание, на котором обсуждались жизненно важные для них вопросы европейской безопасности.

Боррель заявил телерадиокорпорации ВВС, что, хотя США заверили его, что "ничто не будет согласовано без нашего (ЕС - ИФ) тесного сотрудничества, координации и участия", тем не менее, "ЕС намеренно исключили из любого участия".

Сгладить недовольство Европы попытался Столтенберг, который заявил, что "европейские союзники за столом переговоров, потому что они входят в НАТО". Тем не менее, как пишет The Guardian, "не все верят в эти успокаивающие истории, касающиеся отсутствия Европы в верхней части списка частников".