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НОВОСТИ

Послания Владимира Путина Федеральному собранию в январе не будет - СМИ

09:05 14.01.2022 Источник: Известия

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию может быть оглашено после января. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Кремля со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«В январе послания точно не будет. Темы послания мы не комментируем», — уточнили в пресс-службе.

Ранее Дмитрий Песков сообщал, что концептуальная подготовка текста послания началась еще в декабре, а его оглашение пройдет в начале года.  Известия

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