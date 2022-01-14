Послания Владимира Путина Федеральному собранию в январе не будет - СМИ

09:05 Источник: Известия

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию может быть оглашено после января. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Кремля со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«В январе послания точно не будет. Темы послания мы не комментируем», — уточнили в пресс-службе.

Ранее Дмитрий Песков сообщал, что концептуальная подготовка текста послания началась еще в декабре, а его оглашение пройдет в начале года. Известия