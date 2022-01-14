Внезапная проверка боевой готовности началась в Восточном военном округе - МО РФ

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Внезапная проверка боевой готовности стартовала в Восточном военном округе (ВВО) в рамках подготовки к проведению стратегических командно- штабных учений "Восток-2022". Об этом сообщили в пятницу журналистам в российском военном ведомстве.

"В Вооруженных силах РФ продолжаются плановые мероприятия зимнего периода обучения войск. В рамках подготовки к проведению стратегического командно-штабного учения "Восток-2022" в войсках Восточного военного округа проводится внезапная проверка боевой готовности", - сказали в министерстве.

В Минобороны подчеркнули, что "в назначенных районах подразделениям Восточного военного округа предстоит отработать широкий спектр задач по организации всестороннего обеспечения и выполнить контрольные и зачетные упражнения по предметам боевой подготовки с проведением тактических учений и боевых стрельб на удаленных полигонах".