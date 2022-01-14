Зеленский предложил Байдену провести трехсторонние переговоры с Путиным
18:40 14.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский предложил американскому лидеру Джо Байдену организовать встречу в режиме видеоконференции с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом в пятницу заявил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак в ходе дискуссии в Атлантическом совете.
"Президент Зеленский предложил президенту Байдену - и мы считаем, что это может иметь смысл, - организовать трехстороннюю встречу, может быть в режиме видеоконференции, между президентом Байденом, президентом Зеленским и президентом Путиным. Мы все еще ждем [ответа] от российской стороны", - сообщил Ермак.
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