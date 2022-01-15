Данные университета Хопкинса о заражении и смертях от COVID-19 в мире на 15 января, 2022

09:20 Источник: Интерфакс

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы достигло 323 млн 272 тыс. 813, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 529 тыс. 154 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Портал Worldometer информирует, что коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 711,7. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 611 человека, Индии - 347, Бразилии - 2 тыс. 889.