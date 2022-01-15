Российские миротворцы ОДКБ возвращаются из Казахстана

10:25 Источник: Интерфакс

Первые шесть самолетов с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли на аэродром "Северный" (г. Иваново) из Казахстана, сообщили в Минобороны РФ.

"По окончании торжественного митинга личный состав приступит к разгрузке техники для последующего убытия в пункт постоянной дислокации", - сообщили военные.