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НОВОСТИ

Российские миротворцы ОДКБ возвращаются из Казахстана

10:25 15.01.2022 Источник: Интерфакс

Первые шесть самолетов с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли на аэродром "Северный" (г. Иваново) из Казахстана, сообщили в Минобороны РФ.

"По окончании торжественного митинга личный состав приступит к разгрузке техники для последующего убытия в пункт постоянной дислокации", - сообщили военные.

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