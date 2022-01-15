Литва сняла режим ЧП на границе с Белоруссией
10:45 15.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«С 00:00 (01:00 мск — прим. ТАСС) субботы режим чрезвычайного положения отменяется», — говорится в сообщении.
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