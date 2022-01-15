Глава МИД Польши планирует в феврале посетить Москву
11:10 15.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его словам, сначала Рау посетит Украину и США. «А в середине будущего месяца, вероятнее всего, 15 февраля, председатель ОБСЕ встретится с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Визит в Москву — это нормальная процедура для председателя ОБСЕ, связанная с тем, что Россия — одна из важнейших стран — членов этой организации», — сказал Ясина.
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