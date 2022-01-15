Глава МИД Польши планирует в феврале посетить Москву

11:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД председательствующей в ОБСЕ Польши Збигнев Рау в середине февраля планирует посетить Москву. Об этом заявил в субботу Польскому агентству печати пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Лукаш Ясина.

По его словам, сначала Рау посетит Украину и США. «А в середине будущего месяца, вероятнее всего, 15 февраля, председатель ОБСЕ встретится с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Визит в Москву — это нормальная процедура для председателя ОБСЕ, связанная с тем, что Россия — одна из важнейших стран — членов этой организации», — сказал Ясина.