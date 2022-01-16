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Британские власти опасаются, что антиваксеры могут перейти к насильственным действиям

09:20 16.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британские ведомства, занимающиеся борьбой с терроризмом, опасаются, что противники вакцинации в стране могут перейти к насильственным действиям. Об этом в воскресенье сообщила еженедельная газета «Обсервер» со ссылкой на источники.

Отмечается, что подразделение МВД по безопасности и борьбе с терроризмом, а также отдел по борьбе с дезинформацией в составе Министерства цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании в настоящее время активно наблюдают за деятельностью антиваксеров в социальных сетях. Согласно последним разведывательным данным, ряд противников вакцинации начали формировать «экстремистские группировки», которые также пропагандируют ненависть на расовой или национальной почве.

«Это вызывает все больше опасений и изучается на самом высоком уровне, — заявил изданию источник в правительстве Соединенного Королевства. — Канцелярия премьер-министра [Бориса Джонсона] напрямую получает эти отчеты. Премьер-министр знаком с ними. Существует консенсус относительно того, что мы не одержали очевидную победу [в информационной войне]. В следующий раз нам нужно будет действовать лучше».

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