Посол Украины в ФРГ сказал, чем "люди на Украине разочарованы"
13:10 16.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Люди на Украине разочарованы. Сейчас настает момент истины, который покажет, кто является настоящим другом», — сказал он.
Мельник уже несколько раз требовал продажи оружия, грозя «серьезными последствиями для двусторонних отношений». В правительстве ФРГ в ответ на это сообщили, что такие поставки не способствовали бы урегулированию конфликта. Кроме того, Германия не обеспечивает оружием страны с территориальными конфликтами, что прописано в коалиционном соглашении.
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