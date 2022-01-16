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Посол Украины в ФРГ сказал, чем "люди на Украине разочарованы"

13:10 16.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отказ Берлина продавать Киеву оружие разочаровывает. Об этом посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил агентству ДПА в интервью, выдержки из которого опубликованы в воскресенье.

«Люди на Украине разочарованы. Сейчас настает момент истины, который покажет, кто является настоящим другом», — сказал он.

Мельник уже несколько раз требовал продажи оружия, грозя «серьезными последствиями для двусторонних отношений». В правительстве ФРГ в ответ на это сообщили, что такие поставки не способствовали бы урегулированию конфликта. Кроме того, Германия не обеспечивает оружием страны с территориальными конфликтами, что прописано в коалиционном соглашении.

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